Белый дом: Минюст провел проверку в доме Байдена после его предложения

По словам представителя аппарата юрисконсульта Белого дома, проверка, которая продолжалась 13 часов, была «запланирована и согласована».

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Сотрудники Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки провели проверку в доме президента страны Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр), в результате которой была обнаружена еще одна часть конфиденциальных документов. При этом американский лидер сам выступил с инициативой о проведении осмотра. Об этом сообщил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс, отметив, что 13-часовая проверка была «запланирована и согласована».

«Позвольте мне быть предельно откровенным: президент предложил Минюсту доступ в свой дом. Это было добровольно. У них была беспрецедентная возможность получить доступ к личным рукописным заметкам, файлам, бумагам, спискам дел, памятным вещам и другим материалам 10-летней давности», - цитирует представителя Белого дома ТАСС.

По его словам, адвокаты, которые консультировались с представителями ведомства, передавали Байдену всю информацию о ходе мероприятий.

Сэмс не стал раскрывать данные о содержании материалов, которые были обнаружены в доме 46-ого президента США. Однако заявил о готовности Белого дома к сотрудничеству с Конгрессом и проведению консультации с комитетом по надзору и подотчетности Палаты представителей для определения дальнейших шагов.

Ранее стали известны результаты обыска в частном доме американского президента Джо Байдена в штате Делавэр. Адвокат лидера США Боб Бауэр сообщил, что были найдены еще шесть секретных документов. Среди найденных бумаг часть относится к периоду работы Джо Байдена в сенате, другая - ко времени работы в должности вице-президента.