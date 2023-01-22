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После обыска в доме Байдена обнаружили шесть секретных документов

Анастасия Бобылева
03:36 22.01.2023
Адвокат президента сообщил о результатах обыска в доме президента США в Делавэре.
После обыска в доме Байдена обнаружили шесть секретных документов
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Стали известны результаты обыска в частном доме американского президента Джо Байдена в штате Делавэр. Адвокат лидера США Боб Бауэр сообщил, что были найдены еще шесть секретных документов.

«Накануне Минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне», - сообщил он.

Обыскивали все помещение, в общей сложности операция продлилась 12 часов. По словам Бауэра, адвокаты президента США и представители Белого дома присутствовали при этом. Среди найденных бумаг часть относится к периоду работы Джо Байдена в сенате, другая - ко времени работы в должности вице-президента.

Это уже не первый скандал Байдена с секретными документами. Недавно важные государственные материалы обнаружили в гараже американского президента. Вряд ли ему грозит тюрьма или импичмент, но вот на второй срок после этих событий Байдена могут и не избрать.

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