ВМС Китая отследили в своих территориальных водах военный корабль США

© Фото: US Navy, Globallookpress

ВМС Китая обнаружили в Южно-Китайском море военный корабль США USS Gabrielle Giffords, незаконно вошедший в территориальные воды Китая в районе архипелага Наньша (Спратли). Об этом сообщил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

Острова архипелага Наньша (Спратли) состоят из более чем 100 мелких островов и считаются спорной территорией, на которую, помимо Китая, претендуют Вьетнам, Бруней, Индонезия, Малайзия и Филиппины. Представитель армии Китая подчеркнул, что проход военного судна США является нарушением международного права и посягательством на китайский суверенитет и угрожает безопасности страны.

«Это в полной мере свидетельствует о том, что США являются самой большой угрозой миру и стабильности в Южно-Китайском море», - заявил Тянь Цзюньли.

США и Китай не в первый раз имеют претензии друг к другу по поводу передвижения военных кораблей в Южно-Китайском море. Так, в июне этого года сообщалось, что китайский военный корабль совершил опасный маневр и рисковал столкнуться с американским эсминцем USS Chung-Hoon, приблизившись к американскому кораблю на расстояние в 150 ярдов (137,16 м).