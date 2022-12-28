В ЦБ заявили о готовности ужесточить ипотечные стандарты

Российские банки и застройщики стремятся простимулировать спрос на недвижимость в ипотеку, что может привести к рискам в долгосрочной перспективе.

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В Центробанке выразили обеспокоенность ослаблением стандартов по ипотеке, которое вызвано снижением в РФ спроса на недвижимость. Из-за попыток застройщиков и банков простимулировать потребителей оформлять ипотеку возникают риски в долгосрочной перспективе.

«Мы отслеживаем стандарты в ипотеке в целом, и нас беспокоит их ослабление», — рассказала директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова «Известиям».

Она также отметила рост займов с коэффициентом LTV более 80. По ее словам, количество взятой на подобных условиях в ипотеку недвижимости увеличились в период с первого по третий квартал текущего года с 38% до 48%.

При этом доля ипотечных кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% в третьем квартале достигла 36%, превысив показатели первого на 1%.

Это связано со значительным снижением спроса на недвижимость в РФ, который банки и застройщики пытаются стимулировать.

«В результате они идут на повышенные риски. Это может дать положительный эффект в краткосрочном периоде, но в последующем вылиться в схлопывание пузыря. Этого хотелось бы избежать», — объяснила Данилова.

Однако, как заверила глава департамента финстабильности ЦБ, регуляторы следят за текущими изменениями на ипотечном рынки и готовы предпринимать соответствующие меры, чтобы не допустить возможных негативных последствий.

В конце ноября Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям до конца следующего года продолжить реструктуризации кредитов, а также отказаться от начисления заемщику штрафов за просрочку и приостановить процедуры принудительного выселения должников.