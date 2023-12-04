Более 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Обильный снегопад, обрушившийся на московский регион, блокировал авиасообщение в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Не менее 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщил сервис данных Яндекс.Расписание.

По состоянии на 01.37 по московскому времени в аэропорту Внуково задержали 11 рейсов и четыре отменили, в Домодедово задержали четыре рейса и один отменили. Порядка 20 рейсов задержали в аэропорту Шереметьево.

Очевидцы рассказали, что перед приземлением самолеты долго кружат, находясь в небе до 50 минут. В столичных воздушных гаванях отметили, что за 3 декабря произвели 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. Указывалось, что аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее «Звезда» показала кадры из заваленного снегом Шереметьево. Сотрудники воздушной гавани счищают снег с крыши самолета в Шереметьево, а около взлетной полосы лежат снежные кучи.