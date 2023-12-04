Опубликованы кадры штурма освобожденного населенного пункта Артемовский

Авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, затем десантники пошли на штурм населенного пункта с нескольких направлений.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) Южного военного округа при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) Донецкой Народной Республики. Минобороны России опубликовало кадры штурма поселка.

Разведка с воздуха помогла десантникам вскрыть систему обороны противника, основные опорные пункты и огневые средства в Артемовском и на его подступах. В результате контрбатарейной борьбы наша артиллерия подавила огневые позиции вражеских артиллеристов и уничтожила вскрытые пункты управления.

Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики. Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМП-2 и БМД-2.

Штурмующие подразделения сопровождались с воздуха операторами БПЛА, которые предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах националистов и о минировании путей выдвижения. Обнаруженные огневые средства сразу уничтожали расчеты FPV-дронов или бронегруппы.

В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Ранее штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми ракетами по позициям боевиков в зоне СВО. Летчик с позывным «Холод» рассказал, как он выполнил боевую задачу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.