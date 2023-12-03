Армия Штурмовики Су-25 отработали по целям ВСУ на Донецком направлении Пуски ракет экипажи боевых самолетов выполняли парами с малых высот. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары неуправляемыми ракетами по вражеским позициям в зоне спецоперации. © Минобороны России Точными ударами были уничтожены опорные пункты, техника и живая сила ВСУ на Донецком направлении. «Получили боевую задачу, выполнили взлет парой. Потом осуществили выход в район цели, выпустили неуправляемые ракеты. Далее маневр безопасности и возвращение на аэродром вылета. Авиационный наводчик сообщил, что все цели поражены», - рассказал летчик Су-25 с позывным «Холод». В результате боевого применения поражены укрепленные полевые позиции боевиков киевского режима и вражеская бронетехника на позициях. После боевых вылетов инженеры осмотрели самолеты и подготовили их к повторному вылету. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика