Видим GPS и BeiDou: оператор станции помех рассказал, как перехватывает украинские БПЛА

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета станции помех подразделения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа в зоне специальной операции. Войска РЭБ выполняют задачи по подавлению систем управления войсками и оружием противника.

Подразделения радиоэлектронной борьбы круглосуточно контролируют небо над приграничными населенными пунктами. Одна станция радиопомех способна «закрыть» небо в радиусе 150 километров. Оператор задает частотный диапазон, в котором работают беспилотники.

Все находящиеся в полете дроны отображаются на мониторе. Операторы могут подавить системы управления и навигации. БПЛА теряет связь с отправителем и в большинстве случаев просто падает на землю.

«Можем подавлять в радиусе частот или конкретную частоту. Радиус действия 150 километров. Видит навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Работаем на подавление этих частот», - рассказал оператор станции помех.

Ранее «Звезда» показывала, как рембаты в полевых условиях «оживляют» боевую технику в ходе специальной операции. Военнослужащим помогают сотрудники заводов-изготовителей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.