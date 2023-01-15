Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Видим GPS и BeiDou: оператор станции помех рассказал, как перехватывает украинские БПЛА

06:50 15.01.2023
Подразделения радиоэлектронной борьбы круглосуточно контролируют небо над приграничными населенными пунктами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета станции помех подразделения радиоэлектронной борьбы Западного военного округа в зоне специальной операции. Войска РЭБ выполняют задачи по подавлению систем управления войсками и оружием противника.

Подразделения радиоэлектронной борьбы круглосуточно контролируют небо над приграничными населенными пунктами. Одна станция радиопомех способна «закрыть» небо в радиусе 150 километров. Оператор задает частотный диапазон, в котором работают беспилотники.

Все находящиеся в полете дроны отображаются на мониторе. Операторы могут подавить системы управления и навигации. БПЛА теряет связь с отправителем и в большинстве случаев просто падает на землю.

«Можем подавлять в радиусе частот или конкретную частоту. Радиус действия 150 километров. Видит навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Работаем на подавление этих частот», - рассказал оператор станции помех.

Ранее «Звезда» показывала, как рембаты в полевых условиях «оживляют» боевую технику в ходе специальной операции. Военнослужащим помогают сотрудники заводов-изготовителей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:20 Армия
Видео
«Надо поддержать пацанов»: ансамбль песни и пляски ЦВО провел концерт для бойцов в зоне СВО
03:09 Армия
СБУ заминировали зернохранилище в Харьковской области, чтобы обвинить РФ в «дефиците продовольствия»
23:32 В стране и мире
Экс-глава комитета НАТО лидирует на президентских выборах в Чехии
04:21 В стране и мире
WSJ: поставки боеприпасов Киеву могут истощить запасы США к лету 2023 года
20:48 В стране и мире
В доме Байдена нашли новые пять страниц документов с пометкой «секретно»
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.