Минометы «Тюльпан» ударили по опорнику боевиков корректируемым боеприпасом

Российские минометчики для уничтожения целей используют как обычные мины, так и корректируемые снаряды.

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Расчеты самоходных 240-мм минометов 2С4 «Тюльпан» Южной группировки войск нанесли удар по опорному пункту украинских националистов на Северском направлении с использованием корректируемых боеприпасов. МО РФ опубликовало кадры работы гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона.

Целями самого большого в мире миномета являются бетонированые укрытия, укрепленные огневые точки и скопления живой силы противника. Для их уничтожения наши минометчики используют как обычные мины, так и корректируемые снаряды «Смельчак» с фугасным зарядом. Возможность корректировать полет боеприпаса на конечном траектории позволяет повысить точность стрельбы и сокращает расход мин для поражения целей.

На Угледарском направлении также активно работают российские минометчики. Ранее были опубликованы кадры ударов миномета «Сани» по позициям боевиков. По словам военнослужащих, эти минометные комплексы подтвердили свою высокую надежность и эффективность.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.