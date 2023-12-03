Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении

По словам бойцов, модернизированные минометные комплексы 2С12А «Сани» подтвердили свою высокую надежность и эффективность.

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Расчеты модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику украинских боевиков на открытой местности и в укрытиях на Угледарском направлении.

В состав комплекса входит миномет 2Б11 калибром 120 миллиметров, который отличается высокой скорострельностью и точностью с дальностью стрельбы более 7 километров. Скорострельность прицельного огня составляет до 10 выстрелов в минуту. Такие характеристики способствуют высокому уровню подавления и обеспечивают эффективную поддержку мотострелковым подразделениям.

В состав минометного комплекса также входит колесный ход и средство транспортировки на базе грузового автомобиля «Урал-43206», оборудованного специальной лебедкой для погрузки-выгрузки миномета. Колесный ход необходим для быстрой доставки орудия на огневую позицию и обратно. Перевод миномета из походного положения в боевое и обратно занимает менее трех минут.

Военнослужащие отмечают, что модернизированные минометные комплексы подтвердили свою высокую надежность и эффективность.

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты противника на Купянском направлении. Бойцы ведут беглый огонь по вражеским позициям, а после поражения целей маскируют орудие и скрываются в специально оборудованном укрытии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.