Расчет миномета «Сани» показал, как работает по ВСУ на Угледарском направлении
Расчеты модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» артиллерийских подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и технику украинских боевиков на открытой местности и в укрытиях на Угледарском направлении.
В состав комплекса входит миномет 2Б11 калибром 120 миллиметров, который отличается высокой скорострельностью и точностью с дальностью стрельбы более 7 километров. Скорострельность прицельного огня составляет до 10 выстрелов в минуту. Такие характеристики способствуют высокому уровню подавления и обеспечивают эффективную поддержку мотострелковым подразделениям.
В состав минометного комплекса также входит колесный ход и средство транспортировки на базе грузового автомобиля «Урал-43206», оборудованного специальной лебедкой для погрузки-выгрузки миномета. Колесный ход необходим для быстрой доставки орудия на огневую позицию и обратно. Перевод миномета из походного положения в боевое и обратно занимает менее трех минут.
Военнослужащие отмечают, что модернизированные минометные комплексы подтвердили свою высокую надежность и эффективность.
Ранее в Минобороны России показали, как расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты противника на Купянском направлении. Бойцы ведут беглый огонь по вражеским позициям, а после поражения целей маскируют орудие и скрываются в специально оборудованном укрытии.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.