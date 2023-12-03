В 11 областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены оповестили население Полтавской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей и других областях.
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Жители одиннадцати украинских областей услышали воздушную тревогу. Информацию на онлайн-карте опубликовало министерство цифровой трансформации Украины.
Так, системы оповещения населения сработали в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
Воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется каждый день, а иногда и по всей стране.