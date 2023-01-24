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Садальского экстренно госпитализировали с кровотечением

Ян Брацкий
04:22 24.01.2023
Доставленный в больницу Станислав Садальский предположил, что причиной кровотечения могли послужить лекарства, которые он принимает.
Садальского экстренно госпитализировали с кровотечением
© Фото: stas.sadalskiy, Instagram*
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Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского экстренно госпитализировали с кровотечением в Боткинскую больницу. Об этом актер сообщил своим подписчикам в Instagram* (соцсеть запрещена в России, принадлежит экстремистской корпорации Meta*).

«Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты <...> Пока кровотечение не остановили», - написал артист под своей фотографией из больничного лифта.

Садальский выразил удовлетворение условиями в больнице и с сожалением отметил, что планировал лететь в Мурманск в среду, 25 января.

А накануне народный артист РФ Валерий Афанасьев оказался на больничной койке. В стационар его доставили прямо из театра, где он играл в спектакле «Горячее сердце». Предположительно, у артиста диагностирован разрыв связок коленного сустава.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит экстремистской корпорации Meta*

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