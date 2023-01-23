Актер Валерий Афанасьев попал в больницу из-за травмы на спектакле

Народный артист России сообщил, что получил травму на спектакле, отметив, что в настоящий момент «чувствует себя прекрасно».

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Народный артист РФ Валерий Афанасьев был госпитализирован в московскую больницу после спектакля «Горячее сердце», который проходил в Государственном академическом Малом театре России. В СМИ появилась информация, что врачи диагностировали у 73-летнего актера театра и кино разрыв связок коленного сустава, однако сам Афанасьев не стал уточнять характер травмы.

«Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь», - сказал он в беседе с «Пятым каналом».

На счету прославленного артиста 159 ролей в фильмах. Наиболее известными картинами являются киноленты «Ширли-мырли» (1995), «Калашников» (2020), «Дневной поезд» (1976), «Это мы не проходили» (1975) и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019), также актер играл в сериалах «Красивая жизнь» (2014), «Нити судьбы» (2016), «Между нами, девочками» (2013) и «Дневник свекрови» (2013).

Ранее народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Иван Краско рассказал «Звезде» о своем состоянии здоровья после выписки из Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Актер выразил благодарность врачам за профессионализм и чуткое отношение к нему.