МЧС ликвидировали пожар на Открытом шоссе в Москве

В результате пожара никто не пострадал.

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Пожар в производственно-складском здании Московского завода специализированных автомобилей удалось ликвидировать. Об этом сообщили в столичном главке МЧС в Telegram-канале.

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», - указала пресс-служба.

Немногим ранее специалисты ликвидировали открытое горение. Во время пожара никто не пострадал.

Корреспондент «Звезды» Александр Федорчак побывал на месте происшествия. Он рассказывал, что из помещений поднимался густой черный дым.

В здании, в котором произошел пожар, было огромное количество легковоспламеняющихся материалов - пластмасс и покрышек, которые вынесли с территории.

На месте ЧП трудились не только сотрудники МЧС, но и полиция, а также различные коммунальные службы Москвы. Пожару присваивали третий повышенный ранг сложности.