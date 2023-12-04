На Открытом шоссе в Москве тушат пожар на площади 2 тыс. «квадратов»

Пострадавших нет. Точную причину возгорания установить пока не удалось. Пожару присвоили третий ранг сложности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар на Открытом шоссе на востоке Москвы. Там загорелось производственно-складское здание Московского завода специализированных автомобилей на площади две тысячи квадратных метров. Кадры с места происшествия показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Он сообщил, что у входа на завод сотрудники МЧС развернули небольшой оперативный штаб. В тушении пожара задействовали 50 единиц техники и 150 человек личного состава.

«Движение перекрыто. Сюда проезжают только спецавтомобили. Журналистам запрещено снимать вблизи. Работают не только сотрудники МЧС, но и полиция, а также различных коммунальных служб Москвы. Видим, валит столб черного дыма. В две улицы выстроилась очередь из автомобилей МЧС», - рассказал корреспондент.

Он добавил, что пожару присвоен третий повышенный ранг сложности. Пожарно-спасательные службы подняли в небо квадрокоптер. По уточненным данным, в здании, в котором произошел пожар, было огромное количество легковоспламеняющихся материалов - пластмасса и покрышки. Их выносят с территории.

Точные причины возгорания установить пока не удалось. По данным МЧС, пострадавших нет, так как на территории завода людей не было. Тушение пожара продолжается свыше двух часов, его уже удалось локализовать.