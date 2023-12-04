Опубликованы кадры из заваленного снегом аэропорта Шереметьево

Опубликованное видео показывает, как специалисты счищают снег с крыши самолета в Шереметьево, а около взлетной полосы лежат снежные кучи.

© Видео: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Аэропорты Москвы оказались во власти мощного снегопада. На опубликованном видео с крыши одного из самолетов в Шереметьево счищают снег, большие снежные кучи лежат у взлетной полосы.

Как рассказали очевидцы, перед приземлением самолеты долго кружат, один из них пробыл таким образом в небе 50 минут. В самих аэропортах столицы сообщили, что за воскресенье было проведено 35 контрольных очисток взлетно-посадочных полос. При этом в сообщении было указано, что аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее сообщалась, что Москва оказалась занесена снегом. В воскресенье 3 декабря был установлен рекорд по количеству осадков, которые наблюдались в этот день, за 145 лет.