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Киеву стоит признать неизбежность своего поражения в вооруженном конфликте с Москвой из-за полной зависимости от коллективного Запада и его помощи. Об этом говорится в статье китайского портала Sina. Ее автор уверен, что Россия готова выдержать долгосрочное противостояние, постоянно наращивая мощности своего военно-промышленного комплекса.

«США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», - пишет обозреватель издания.

Сейчас, уверен автор материала, украинские националисты могут рассчитывать только на «западные переливания крови», чтобы удерживать существующую линию фронта.

В минувшую субботу о невозможности победить Россию заговорил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. После своего увольнения с должности он откровенно заявил, что ни о какой гарантированной победе Киева речи не идет. Экс-советник предложил прислушаться к мнению польского президента Анджея Дуды, который предположил, что само существование Украины как государства остается неизвестным.