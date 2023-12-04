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Путин заявил, что мигранты в РФ должны уважать местные законы и традиции

Игнат Далакян
21:35 04.12.2023
Президент России отметил, что необходимо привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам экономики страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил необходимость соблюдения этнокультурного баланса в ситуации с мигрантами в стране. Согласно словам главы государства, они должны отвечать интересам российской экономики, знали язык и уважали законы.

«Очень острый вопрос про права мигрантов, это понятно. Здесь не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться этнокультурный баланс», - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Глава государства отметил, что необходимо привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам экономики России. По словам Владимира Путина, вместе с коллегами из стран СНГ Россия работает над тем, чтобы люди были подготовлены с языковой точки зрения, знали традиции и уважали законы. Для этого, как объясняет российский лидер, открываются школы с преподаванием на русском языке.

«Это большой комплекс вопросов, и очень важно, что, ставя во главу угла интересы граждан Российской Федерации прежде всего во всех сферах, мы должны рассматривать эти вопросы в комплексе»», - добавил Владимир Путин.

На совещании СПЧ глава государства также назвал одним из главных вопросов поддержку участников СВО. Президент отметил, что некоторые члены Совета, присутствующие на заседании, были в зоне спецоперации и не раз.

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