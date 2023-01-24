В Госдуме РФ разработали поправки о пересечении границы на автомобиле

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В Госдуме РФ разработали поправки о заблаговременном резервировании даты и времени проезда автомобилей через российскую границу. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Думы по транспорту Евгений Москвичев.

Согласно поправкам, автомобиль будет проходить процедуру контроля в соответствии с установленным российским кабмином порядком и в заранее определенный день и час, пишет РИА Новости.

В конце прошлого года депутаты Госдумы РФ приняли закон об уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионного сообщества. Аналогичное наказание теперь грозит организаторам и исполнителям диверсий, а также лицам, финансирующим и пропагандирующим подобную деятельность.