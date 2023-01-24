Ожидается, что глава МИД РФ проведет переговоры с президентом республики Жоау Лоуренсу.

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Во вторник вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Анголу. Ее он посещает в рамках турне по странам Африки южнее Сахары.

В аэропорту главу внешнеполитического ведомства встретил его ангольский коллега Тете Антониу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ожидается, что Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Анголы Жоау Лоуренсу.

Ранее министр иностранных дел России посетил Южно-Африканскую республику. Там он обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор международную повестку и вопросы сотрудничества.