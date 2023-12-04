Путин назвал поддержку участников спецоперации одним из главных вопросов СПЧ

Российский президент Владимир Путин заявил, что поддержка наших бойцов, участвующих в СВО, является одни из ключевых вопросов для СПЧ.

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Поддержка наших бойцов в зоне проведения спецоперации является одним из ключевых вопросов Совета по правам человека при президенте РФ. Об этом на заседании сообщил президент России Владимир Путин.

«Один из главных вопросов, которым занимается совет, это деятельность и поддержка наших бойцов, наших героев на переднем крае», - сказал президент.

Путин отметил, что некоторые члены Совета, которые присутствовали на заседании, побывали в зоне проведения спецоперации не один раз.

Президент также напомнил о созданном в этом году фонде «Защитники Отечества», который работает в каждом регионе.

Ранее студентов, добровольцами ушедших в зону СВО, наградили ведомственными наградами Минобороны РФ во время телемоста с родными.