Армия Студентов, добровольцами ушедших в зону СВО, наградили во время телемоста с родными Находящиеся в академическом отпуске студенты-добровольцы несут службу по защите Отечества в зоне СВО. Они рассказали, что дал им этот опыт в жизни, а также о том, как удается бороться при помощи РЭБ с вражескими дронами и уничтожать врага без пристрелочного. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Между пунктами временной дислокации подразделений группировок войск в Херсонской и Запорожской областях и Майкопским государственным технологическим университетом и Приамурским государственным университетом в Биробиджане организовали телемосты. Это стало возможным благодаря командованию общевойсковых армий Восточного и Южного военных округов. В телемостах участвовали студенты вузов - участники СВО. Они обучались в высших учебных заведениях и взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции. Они добровольно заключили контракты с МО РФ. После прохождения полного курса боевой и специальной подготовки они отправились защищать суверенитет нашей страны. Во время сеанса видеоконференцсвязи студенты-добровольцы смогли увидеться со своими родными и близкими людьми. Им удалось поговорить со своими преподавателями, однокурсниками по университету и друзьями. © Минобороны России Вместе с тем в прямом эфире военнослужащих наградили ведомственными наградами Минобороны РФ и почетными грамотами от лица командования общевойсковых армий за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Один из них, гранатометчик с позывным «Рэд» рассказал об одной из атак ВСУ в Херсонской области. Боец пояснил, что нет никакого толку от «хваленого американского оружия» и 155-миллиметровые гаубицы М777 не помогают на деле. «Они бьют рядом, у них наводится все электронно. Они просто бьют рядом и не попадают. У нас даже пристрелочного нет - расчет настолько хорошо работал, что мы сразу же попадали в цель и даже добивали корректировками <...> по идущей технике, а это, ну я вам скажу, очень тяжело», - поделился он. Кроме того, студенты российских ВУЗов продолжают активно участвовать в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях, передавая в воинские части комплекты современных перевязочных материалов, маскировочные сети, квадрокоптеры и FPV-дроны собственного производства. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика