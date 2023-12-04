Студентов, добровольцами ушедших в зону СВО, наградили во время телемоста с родными
Между пунктами временной дислокации подразделений группировок войск в Херсонской и Запорожской областях и Майкопским государственным технологическим университетом и Приамурским государственным университетом в Биробиджане организовали телемосты. Это стало возможным благодаря командованию общевойсковых армий Восточного и Южного военных округов.
В телемостах участвовали студенты вузов - участники СВО. Они обучались в высших учебных заведениях и взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции. Они добровольно заключили контракты с МО РФ. После прохождения полного курса боевой и специальной подготовки они отправились защищать суверенитет нашей страны.
Во время сеанса видеоконференцсвязи студенты-добровольцы смогли увидеться со своими родными и близкими людьми. Им удалось поговорить со своими преподавателями, однокурсниками по университету и друзьями.