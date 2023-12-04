Путин наградил Владимира Машкова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени

Путин наградил председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова за вклад в развитие отечественной культуры.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени художественного руководителя Театра Олега Табакова и народного артиста России Владимира Машкова.

В указе отмечается, что Машкова наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Сегодня Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей. За него на внеочередном съезде СТД РФ проголосовали почти 90% избирателей. Изначально были представлены пять кандидатов, однако четверо взяли самоотвод.