«До конца света 100 секунд»: часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи

Стрелки часов Судного дня перевели вперед на 20 секунд,из-за чего теперь до ядерной катастрофы остается 100 секунд, говорится в заявлении на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Мы показываем близость мира к катастрофе в секундах, а не часах или даже минутах. Это самый близкий показатель к Судному дню, который когда-либо был в истории» - отметила руководитель организации Рейчел Бронсон.

По мнению исследователей, причинами для перевода стрелок послужили нарастающие угрозы ядерной войны, серьезные климатические изменения и недостаточная реакция на них, а также кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.

В 2019 году стрелки часов Судного дня не двигались.