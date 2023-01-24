Путин: Россия производит в три раза больше ракет, чем США аналогичных для ЗРК Patriot

Также глава государства отметил, что российская противовоздушная оборона - одна из лучших в мире.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

Российская Федерация выпускает как минимум в три раза больше ракет, аналогичных снарядам американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил президент страны Владимир Путин.

«Боевые действия показывают, что ПВО России — одна из лучших в мире», - сказал глава государства.

Таким образом производство ракет противовоздушной обороны в России сравнимо со всем мировым производством. При этом, российские снаряды являются самыми современными и надежным, отметил Владимир Путин.

В рамках этой же встречи он предложил Гладкову обсудить обеспечение безопасности в регионе. Кроме этого, особого внимания, по мнению президента, требуют вопросы помощи жителям области и работы оперативного штаба.