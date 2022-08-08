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Белгородский губернатор подарил Путину шоколад «Алешка»

Сергей Лебедев
15:44 08.08.2022
Лакомство названо в честь первоклассника из Веселой Лопани, который отдавал воинское приветствие бойцам, отправлявшимся на специальную операцию.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил российскому лидеру Владимиру Путину шоколад «Алешка», названный в честь первоклассника из Веселой Лопани, который отдавал воинское приветствие бойцам, отправлявшимся на специальную операцию. Глава региона также рассказал президенту о том, как мальчик стал всенародным любимцем.

«Когда я поехал по району, с которым заключили соглашение о помощи, и когда видел, когда колонны идут, и на них трафареты с нашим Алексеем – не знаю, Владимир Владимирович, было прямо до слёз... И мы не пиарим, нас там нет вообще. Это чисто народная история. И военнослужащие к нему приехали, и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк «Патриот». А он первоклассник, такой наивный, очень хорошие родители», - поведал Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, шоколад изготовили старооскольские кондитеры. В ответ Владимир Путин поблагодарил главу региона за подарок.

Напомним, первоклассник Алеша моментально прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Мальчик объяснил, что хочет всеми силами поддержать российских солдат и сам мечтает стать военным. Проезжающие танкисты даже подарили Леше настоящий шлем. Каждый день мальчик одевается в военную форму, которую ему подарила мама, и отправляется на свой «пост».

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