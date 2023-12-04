В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гражданин США найден мертвым в центре для нелегальных мигрантов на Кубани

Игнат Далакян
19:32 04.12.2023
Предположительно американец совершил суицид.
Гражданин США найден мертвым в центре для нелегальных мигрантов на Кубани
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
Читайте нас на:

В одном из помещений центра для нелегальных мигрантов в Краснодарском крае обнаружили мертвым гражданина Соединенных Штатов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает РИА Новости, предположительно американец совершил суицид.

«В центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб гражданин США, предположительно, совершив суицид», - рассказал источник.

Отмечается, что гражданина США поместили в центр для нелегальных мигрантов после попытки выехать в Абхазию с «не задекларированными деньгами». Мужчина в центре ожидал депортации.

Ранее российские пограничники задержали гражданина Франции, который пытался переплыть границу на лодке через реку Нарва. Француза заключили под стражу на 30 суток.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:57 В стране и мире
В Воронежской области в ДТП с фурой и колонной Росгвардии погиб человек
17:38 Армия
Видео
Путин поблагодарил волонтеров России за помощь бойцам спецоперации и их семьям
16:46 В стране и мире
Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-губернатора Кировской области Белых
16:18 В стране и мире
Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Киеву
15:43 В стране и мире
В Белом доме сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Популярное
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.