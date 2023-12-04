Гражданин США найден мертвым в центре для нелегальных мигрантов на Кубани
Предположительно американец совершил суицид.
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
В одном из помещений центра для нелегальных мигрантов в Краснодарском крае обнаружили мертвым гражданина Соединенных Штатов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как передает РИА Новости, предположительно американец совершил суицид.
«В центре для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе погиб гражданин США, предположительно, совершив суицид», - рассказал источник.
Отмечается, что гражданина США поместили в центр для нелегальных мигрантов после попытки выехать в Абхазию с «не задекларированными деньгами». Мужчина в центре ожидал депортации.
Ранее российские пограничники задержали гражданина Франции, который пытался переплыть границу на лодке через реку Нарва. Француза заключили под стражу на 30 суток.