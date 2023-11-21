Француз на лодке пытался незаконно пересечь российско-эстонскую границу

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Российские пограничники в Ленобласти задержали гражданина Франции, переплывшего границу России и Эстонии на лодке через реку Нарва. Об этом сообщило издание Life со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Француз был заключен под стражу на 30 суток. За незаконное пересечение границы страны на него возбудили уголовное дело, нелегалу грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

«В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарва», - цитировало Life.

Ранее со стороны России в Эстонию попытались пройти беженцы из Сомали. После того как пограничники посоветовали им идти в Финляндию, они застряли на границе России и скандинавского государства, так как финские пограничники также не пропустили беженцев в страну.