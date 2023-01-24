Умер легкоатлет из песни Высоцкого

Советский спортсмен-легкоатлет, сценарист, младший брат кинорежиссера Элема Климова Герман Климов умер на 82-м году жизни.

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Сценарист Герман Климов, член Союза кинематографистов России, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов.

«Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино», - говорится в сообщении.

Герман Германович Климов родился 9 мая 1941 года в Сталинграде, он родной брат известного советского кинорежиссера, народного артиста России Элема Климова (1933-2003).

По сценарию Германа Климова в 2017 году вышла картина «Дуэль. Финал», в 2018 году - «Полет чемпиона».

С 1986 по 1991 год он возглавлял Федерацию спортивного кино СССР, а с 1988 по 1991 год был президентом Международной федерации спортивного кино и телевидения.

Прощание с Германом Климовым пройдет в четверг, 26 января, в 12.00 в фойе Большого зала Центрального дома кинематографистов.

Напомним, 19 января на 77-м году жизни умер режиссер и сценарист Николай Досталь. Он снял такие картины, как «Человек с аккордеоном», «Мелкий бес», «Монах и бес», «Коля - перекати поле», «Раскол», «Облако-рай» и другие.

Кроме этого, народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в московской больнице, куда поступила в начале января. Легенде театра и кино было 79 лет.