Политолог Бредихин заявил, что Зеленский хочет привести Украину к анархии

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Владимир Зеленский после ухода Алексея Арестовича с поста внештатного советника главы офиса президента Украины хочет перевести формат государственности в анархию. Такое мнение выразил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

По словам эксперта, в тех условиях, в которых находится в настоящий момент Украина, воровство является «официально узаконенной нормой», за это нет никакой ответственности - ни тюрьмы, ни лишения постов. А те единичные случаи наказания, о которых становится известно, - «для красоты», уверен политолог.

Зеленский сейчас не может совершать значительные кадровые изменения: условия военного времени диктуют другую форму управления, добавил эксперт. При ней любые перестановки могут нанести колоссальный удар по всей системе государственности.

Бредихин считает, что после ухода Арестовича Зеленский получает новый серьезный импульс будущего распада системы управления страны.

«Видимо, он сам к этому идет, так как хочет получить большой политический коллапс и на основании этого перевести формат государственности или в анархию, или сбежать на запад Украины и осесть там во Львове», - сказал политолог.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в разговоре со «Звездой» предположил, для чего Зеленскому могут быть нужны масштабные кадровые перестановки.