Армия Панков: МО РФ поддерживает возможность регистрации военнослужащих по доверенности Предлагаемый Совфедом законопроект позволит российским военным проводить регистрацию по месту жительства без личной явки. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что Минобороны России поддерживает наделение военнослужащих правом регистрироваться по месту жительства без личной явки. «Мы поддерживаем предоставление военнослужащим права осуществлять регистрацию по месту жительства через представителя на основании доверенности», - заявил Панков в Совфеде России. Эта возможность упростит жизнь военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции - они смогут зарегистрироваться по месту жительства, не покидая зоны СВО. Такая необходимость может возникнуть, если, например, семья военнослужащего совершает переезд. Ранее Николай Панков рассказал о реализации инфраструктурных проектов в новых регионах. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика