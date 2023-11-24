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Панков рассказал о реализации инфраструктурных проектов в новых регионах

13:17 24.11.2023
Замглавы российского оборонного ведомства уточнил, что военные строители возвели и отремонтировали сотни важных объектов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные строители совместно с коллегами из других ведомств реализуют масштабные инфраструктурные проекты в новых российских регионах. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, выступая на межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействие в интересах укрепления обороны государства».

«В новых регионах успешно реализуется специальный инфраструктурный проект. Военными строителями в координации с коллегами из других ведомств возведены и отремонтированы сотни важных объектов социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения», - сказал Панков.

На мероприятии обсуждались тенденции развития межведомственных отношений и использование современного технологического потенциала. Также речь шла о необходимости внесения организационных и правовых изменений в систему межведомственного взаимодействия в области обороны.

Замглавы оборонного ведомства указал на актуальность затронутых на конференции вопросов в связи со сложившийся на сегодняшний день военно-политической обстановкой и оказываемого на Россию давления со стороны западных стран.

Также, выступая на конференции, Панков отметил, что совместно с предприятиями отечественной оборонки принимаются меры по наращиванию современных и востребованных образцов вооружения и техники.

Замминистра добавил, что серьезную поддержку участникам спецоперации оказывают общественные организации, волонтеры и просто неравнодушные граждане. По данным Минобороны, в эту работу включились миллионы россиян. В конференции участвуют главы регионов, ученые, представители оборонного комплекса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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