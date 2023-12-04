Политолог Светов связал с нефтью и влиянием США конфликт Венесуэлы с Гайаной

Эксперт считает, что в случае столкновения двух государств у Венесуэлы больше шансов победить в конфликте.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Jesus Vargas, dpa, Globallookpress

Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» рассказал, в чем суть конфликта между Венесуэлой и Гайаной за спорную территорию Эссекибо.

«Несколько десятилетий он просто то затухает, то поднимается снова. Сейчас, видимо, Венесуэла после того, как они с американцами отношения наладили, нефтью им разрешили торговать. Теперь они полагают, что теперь им можно предъявить претензию на эту территорию. Там, естественно, связано с нефтью», - рассказал политолог.

По словам Юрия Светова, формально Венесуэла является государством «побольше и помощней», чем Гайана. Политолог полагает, что если будет столкновение между этими двумя южноамериканскими государствами, то у Венесуэлы будет больше шансов победить в этом столкновении.

Эксперт также отметил немаловажную роль Соединенных Штатов в данном вопросе, поскольку эти государства являются «задним двором» США. По данным политолога Светова, на данный момент американцы призывают решить вопрос мирным путем.

Ранее в Госдепе заявляли, что США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы. Такие меры могут быть приняты, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан.