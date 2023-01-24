В честь героев СВО переименовали 13 улиц в Крыму

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Тринадцать улиц различных населенных пунктов Республики Крым получили новые названия в честь героев специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

Согласно публикации в официальном Telegram-канале чиновника, улицы будут названы именами Олега Орлова, Владимира Чеботарева, Кирилла Захарова - в Керчи; Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова - в Симферополе; Даниила Ткаченко, Василия Горгуленко, Антона Семенога, Игоря Байрака, Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева - в Симферопольском, Ленинском и Сакском районах республики.

«Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям», - написал Константинов.

В то же время переименование улиц населенных пунктов на Украине происходит регулярно. На фоне борьбы киевского режима с именем Александра Пушкина официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала риторическое сравнение выдающегося русского поэта с символом украинского национализма Степаном Бандерой. По ее мнению, недалек час, когда украинцы начнут «вымарывать» из своей истории имя писателя Николая Гоголя - уроженца Украины, писавшего свои шедевры на русском языке.