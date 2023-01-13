В Бердянске взорвалась машина главы администрации района

По данным властей города, чиновник не пострадал, благодаря тому, что вовремя увидел подозрительный предмет на днище машины.

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В городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв служебного автомобиля, который принадлежал главе районной администрации Алексею Кичигину. Об этом сообщили городские власти.

«13.01.2023 года в 19.30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что «по счастливой случайности чиновник не пострадал», благодаря тому, что вовремя увидел подозрительный предмет на днище машины. В администрации Бердянска уточнили, что сила взрыва составила до одного килограмма взрывчатого вещества, подчеркнув, что подобные действия украинских спецслужб не окажут никакого влияния на работу местных властей.

Ране член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в центре Мелитополя прогремел взрыв. По предварительным данным, был взорван автомобиль.