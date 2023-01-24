Адвокат Полит заявила, что Ефремова могут отпустить из колонии за хорошее поведение

© Фото: Photoagency Interpress, GlobalLookPress

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может претендовать на замену лишения свободы на принудительные работы в силу хорошего поведения в колонии. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучила адвокат Марианна Полит.

Она отметила, что, согласно закону, осужденный за тяжкие преступления может рассчитывать на подобное смягчение наказания, после того как проведет в колонии не менее трети срока наказания. Также должна быть хорошая характеристика.

«Должен быть отзыв колонии. Если будет ходатайство, что ведет хорошо, осознал вину, и будет установлено судом, что исправился, то будет заменено. Я так думаю, что у Ефремова с этим проблем не возникнет», - отметила Марианна Полит.

Накануне стало известно, что Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Ходатайство рассмотрит Алексеевский суд Белгородской области.

Напомним, летом 2020 года по вине актера произошла авария, второй участник которой позже скончался. Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.