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Адвокат Полит заявила, что Ефремова могут отпустить из колонии за хорошее поведение

Сергей Лебедев
16:49 24.01.2023
Актер попросил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.
Адвокат Полит заявила, что Ефремова могут отпустить из колонии за хорошее поведение
© Фото: Photoagency Interpress, GlobalLookPress
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Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов может претендовать на замену лишения свободы на принудительные работы в силу хорошего поведения в колонии. Такое мнение в беседе со «Звездой» озвучила адвокат Марианна Полит.

Она отметила, что, согласно закону, осужденный за тяжкие преступления может рассчитывать на подобное смягчение наказания, после того как проведет в колонии не менее трети срока наказания. Также должна быть хорошая характеристика.

«Должен быть отзыв колонии. Если будет ходатайство, что ведет хорошо, осознал вину, и будет установлено судом, что исправился, то будет заменено. Я так думаю, что у Ефремова с этим проблем не возникнет», - отметила Марианна Полит.

Накануне стало известно, что Михаил Ефремов попросил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Ходатайство рассмотрит Алексеевский суд Белгородской области.

Напомним, летом 2020 года по вине актера произошла авария, второй участник которой позже скончался. Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.

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