В стране и мире Лидер победившей в Нидерландах партии выступил против поставок оружия Киеву Алина Луговая Нидерландский политик Вилдерс отметил, что у страны у самой очень мало вооружения. © Фото: Ddp, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Нидерланды не должны поставлять Киеву вооружение. Такое заявление сделал лидер победившей на парламентских выборах в стране Партии свободы Герт Вилдерс. «В этом конфликте я на стороне Украины. Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», - цитирует Вилдерса Радио Sputnik. Напомним, в ноябре в Нидерландах состоялись досрочные парламентские выборы. По результатам голосования победила партия крайне правого политика Герта Вилдерса. Она получила в парламенте 37 из 150 мест. Сам Вилдерс является антиисламистом и евроскептиком. По его мнению, Нидерланды важнее Брюсселя и в интересах Европы - восстановить взаимоотношения с Россией. Экспертное мнение и аналитика