Права на пилюли: почему водителям в России разрешили принимать антидепрессанты и транквилизаторы

Суды в России больше не смогут лишать прав водителей, в организме которых нашли следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin GlobalLookPress

Российские суды больше не могут лишать прав водителей и назначать им штраф, если в организме найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим. Конституционный суд издал соответствующее постановление и обратился в Госдуму для внесения поправок в административный кодекс.

Водитель Дмитрий Овчеренко рассказывает, как его внешний вид — «сильно бледный» цвет кожи — насторожил инспекторов ГИБДД. Полицейские заподозрили москвича в употреблении запрещенных препаратов и отправили на экспертизу. В крови обнаружили циталопрам. Он входит в состав таблеток, которые мужчина принимает из-за болезни. Вещество не попадает в список запрещенных, но водителю грозит лишение прав и штраф.

«Он мне задает вопрос: принимаешь ли ты какие-либо медицинские препараты? Если я их принимаю, то я обязательно должен об этом сказать. Я сказал: да, я принимаю антидепрессанты. На что он остановился, посмотрел на меня, говорит: так это лишение прав. Вообще в принципе этого препарата нет в перечне запрещенных», — рассказывает Овчеренко.

И такой случай не единичный. Суды зачастую наказывали водителей, которые на самом деле не принимали алкоголь, наркотики или психотропные вещества. Перечень запрещенных компонентов, которые могут содержаться в препаратах, указан в специальном постановлении правительства.

«Водителя признавали пьяными, только потому, что у них обнаружился в организме некий препарат, который, например, является антидепрессантом. Есть много препаратов, тот же фенозепам, амитриптилин, некоторые другие, которые по своем действую схожи с наркотиками и вызывают похожее состояние. Но поскольку эти вещества не находятся в перечне наркотиков, формально их обнаружение не должно было быть основанием для постановки диагноза "опьянение"», — объясняет адвокат Сергей Радько.

Подобная ситуация была в Салехарде. Там оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав водителя, в организме которого обнаружили следы препарата для лечения эпилепсии. Но он не относится к психотропным или наркотическим. Мужчина подал апелляцию и оспорил вердикт. После этого прецедента на нестыковку в законодательстве обратил внимание Конституционный суд.

«Примечание к статье 12.8 административно-правового кодекса Российской Федерации не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку в нем содержится пробел... Лекарства, не содержащие этиловый спирт, наркотические средства либо психотропные вещества, попадают в «серую зону» правового регулирования. Законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но употребление которых не запрещено», — говорится в постановлении суда.

Это значит, что штрафовать за подобные «пробелы» в законе теперь нельзя. Однако, опьянение или помутнение рассудка некоторые таблетки все-таки вызвать могут, при этом «запрещенки» в составе таких препаратов нет. Конституционный суд обязал составить новые правила, по которым будут наказывать водителей за дурманящие пилюли. Предстоит и определиться с перечнем таких лекарств.

«Нормальные, лечебные дозы препарата прописываются в инструкции, здесь даже рассуждать не о чем. Если говорить о том, что человек выпил вместо 20 миллиграмм 200 миллиграмм, ну соответственно и концентрация в крови будет показывать, что там выпито не 20 миллиграмм... С какой целью он это сделал? И инспектор его остановил, потому что он криво ехал? Или потому что он вызвал подозрения в связи с какими-то вегетативными реакциями?», — комментирует врач-психиатр, психотерапевт Владимир Каторгин.

Даже в привычных безрецептурных препаратах от гриппа и простуды в инструкции ставят пометку: «В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспортного средства». В список потенциально опасных из-за наличия запрещенного компонента, например, фенобарбитала, попадают и капли для сердечников. Разные наркотические вещества находятся в безобидных, на первый взгляд, таблетках, которые хотя бы раз принимал каждый — порошки от кашля. Они содержат фенилэфрин и фенирамин.

«Врач может оценивать влияние препарата на человека и рекомендовать или не рекомендовать. Но вот именно транквилизаторы, нейролептики, противоэпилептические и антидепрессанты являются противопоказанием к вождению. Смягчать, наверное, эти обстоятельства не стоит... В идеале нужно учитывать реальные обстоятельства, дозу препарата и, возможно, рекомендации врача. Может быть справка, что человек нормально переносит препарат и нуждается в нем», — отмечает психотерапевт, судебный психиатр Юлия Ковальчук.

Поправки в законопроект будет вносить Госдума. Какие именно изменения появятся — пока не ясно, но расслабляться водителям не стоит. Пробелы и «серые зоны» действие административного кодекса полностью не отменяет. Если после употребления лекарств в крови все же обнаружат вещество из запрещенного списка, суды, как и прежде, могут лишить удостоверения и оштрафовать.