Путин рассказал о своей первой учительнице

Она была профессиональным педагогом и очень доброй женщиной, поделился воспоминаниями российский лидер.

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал о своем первом учителе.

Глава государства после того, как министр просвещения Сергей Кравцов закончил доклад, спросил у него, помнит ли он своего первого учителя. Глава ведомства ответил Путину, что никогда не забудет этого педагога.

Затем президент заявил, что тоже помнит свою первую учительницу и начал делиться воспоминаниями о ней.

«Чижова Тамара Павловна, была у нас такая...Профессиональный педагог и очень добрая женщина. С первого класса занималась с нами», - сказал Путин.

Ранее, 11 января, также во время совещания с членами кабмина российский лидер жестко раскритиковал зампредседателя правительства - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова за работу, которая была проведена по заказам на воздушные суда.