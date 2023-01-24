В Кремле рассчитывают, что Эстония своими планами по Финскому заливу не повлияет на судоходство РФ

Ранее стало известно, что в Таллине занимаются проработкой вопроса создания зоны для контроля судов в пределах 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о планах эстонских властей создать так называемую прилежащую зону в Финском заливе.

«Здесь все-таки есть международное морское право, нужно исходить из этого. Поэтому свобода судоходства обеспечивается именно этим правом, мы исходим из того, что так будет и дальше­», - сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее появились сообщения, что в Таллине занимаются проработкой вопроса о том, чтобы создать специальную зону для контроля судов - «прилежащую зону» в Финском заливе в пределах 24 морских миль от линии территориальных вод государства.

Как заявили в эстонском Министерстве иностранных дел, это даст возможность следить за соблюдением законов страны и положительно повлияет на уровень безопасности. В настоящий момент для того, чтобы такая зона появилась, соответствующие ведомства Эстонии занимаются правовой частью вопроса.

Напомним, 11 января МИД Эстонии сообщил, что РФ должна до 1 февраля сократить число российских дипломатов в Таллине. Российский МИД в качестве ответной меры решил понизить уровень дипломатического представительства до временного поверенного в делах. Таким образом, посол России должен покинуть Таллин в тот же день, когда посол Эстонии уедет из Москвы.