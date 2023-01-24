Захарова назвала перестановки на Украине переделом поляны вурдалаками

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые изменения в министерствах и других органах власти страны.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кадровые изменения, которые начали происходить на Украине, в сущности являются очередным «переделом поляны».

«Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в министерствах и других органах власти страны. Позже стало известно, что Кирилл Тимошенко уволен с должности замглавы офиса президента Украины.

Затем заместитель министра обороны страны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Утверждалось, что это связано с ситуацией с завышенными ценами на закупку продуктов. Кроме того, в офисе генпрокурора сообщили, что Андрей Костин подписал приказ об освобождении от должности своего заместителя Алексея Симоненко.