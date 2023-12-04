В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученый Эйсмонт объяснил, что «дыра» на Солнце вызовет головные боли и полярное сияние

Никита Черненко
14:40 04.12.2023
Научный сотрудник Института космических исследований рассказал, что завихрения на Солнце могут как нарушить работу радиосвязи, так и вызвать полярные сияния в разных регионах планеты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: George Zakharchuk, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в интервью «Звезде» рассказал об обнаруженной обсерваторией НАСА «дыре» в атмосфере Солнца, как идущий из нее солнечный ветер повлияет на Землю и почему жители России все чаще наблюдают полярные сияния.

Ученый отметил, что «дыра» в атмосфере - это на самом деле завихрение плазмы. В таком формате плазму принято называть солнечным ветром - такой всплеск получается быстрее и мощнее, чем обычный выброс плазмы, и эти потоки случаются постоянно.

«Эти ветры отправляются куда повезет. Если это попадает в Землю, то мы наблюдаем как приятные, так и неприятные явления. Неприятные - это проблемы с радиосвязью и ЛЭП, ухудшение самочувствия у метеозависимых. А приятные - это возможность посмотреть на полярное сияние», - рассказал Эйсмонт.

Эксперт заверил, что для нынешнего периода такое поведение Солнца - это норма. На Солнце идет период максимума активности, который случается раз в 11 лет, после чего поведение звезды начинает стремиться к затишью.

«Сейчас есть более продвинутые способы оценки солнечной активности. В том числе по этим затемнениям, "дырам", можно сказать, Солнце очень активно. Это случается не так часто», - отметил научный сотрудник.

Эйсмонт объяснил, что частота полярных сияний, которые видели жители России в последние месяцы, объясняется мощностью выбросов плазмы - чем они мощнее, тем ближе к экватору можно наблюдать это явление.

«Поток плазмы движется на самом деле не напрямую к тем местам, где наблюдается полярное сияние, а захватывается магнитосферой Земли и перенаправляется вдоль магнитных силовых линий туда, куда они вонзаются. Эти линии образуют своего рода воронки в районе полюсов, и если поток очень мощный, то воронка становится широкой, и у нас получается пронаблюдать полярное сияние», - объяснил Эйсмонт.

Ранее россияне могли наблюдать северное сияние в необычных для этого явления местах. Заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал, что это было связано с мощной магнитной бурей, пришедшей на Землю 30 ноября, и ее пиком 1 декабря.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 В стране и мире
Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей
14:29 В стране и мире
Видео
Михаил Боярский вернулся домой из больницы
13:35 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре предупредили о сибирских морозах после сильной метели в Москве
13:21 В стране и мире
Песков назвал Украину «бочкой для сжигания денег» Европы
12:53 В стране и мире
В Крыму семья из семи человек отравилась угарным газом, четверо погибли
Популярное
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Джулия Робертс раскрыла настоящий финал культового фильма «Красотка»
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.