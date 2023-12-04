Ученый Эйсмонт объяснил, что «дыра» на Солнце вызовет головные боли и полярное сияние

Научный сотрудник Института космических исследований рассказал, что завихрения на Солнце могут как нарушить работу радиосвязи, так и вызвать полярные сияния в разных регионах планеты.

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в интервью «Звезде» рассказал об обнаруженной обсерваторией НАСА «дыре» в атмосфере Солнца, как идущий из нее солнечный ветер повлияет на Землю и почему жители России все чаще наблюдают полярные сияния.

Ученый отметил, что «дыра» в атмосфере - это на самом деле завихрение плазмы. В таком формате плазму принято называть солнечным ветром - такой всплеск получается быстрее и мощнее, чем обычный выброс плазмы, и эти потоки случаются постоянно.

«Эти ветры отправляются куда повезет. Если это попадает в Землю, то мы наблюдаем как приятные, так и неприятные явления. Неприятные - это проблемы с радиосвязью и ЛЭП, ухудшение самочувствия у метеозависимых. А приятные - это возможность посмотреть на полярное сияние», - рассказал Эйсмонт.

Эксперт заверил, что для нынешнего периода такое поведение Солнца - это норма. На Солнце идет период максимума активности, который случается раз в 11 лет, после чего поведение звезды начинает стремиться к затишью.

«Сейчас есть более продвинутые способы оценки солнечной активности. В том числе по этим затемнениям, "дырам", можно сказать, Солнце очень активно. Это случается не так часто», - отметил научный сотрудник.

Эйсмонт объяснил, что частота полярных сияний, которые видели жители России в последние месяцы, объясняется мощностью выбросов плазмы - чем они мощнее, тем ближе к экватору можно наблюдать это явление.

«Поток плазмы движется на самом деле не напрямую к тем местам, где наблюдается полярное сияние, а захватывается магнитосферой Земли и перенаправляется вдоль магнитных силовых линий туда, куда они вонзаются. Эти линии образуют своего рода воронки в районе полюсов, и если поток очень мощный, то воронка становится широкой, и у нас получается пронаблюдать полярное сияние», - объяснил Эйсмонт.

Ранее россияне могли наблюдать северное сияние в необычных для этого явления местах. Заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артем Абунин рассказал, что это было связано с мощной магнитной бурей, пришедшей на Землю 30 ноября, и ее пиком 1 декабря.