Россияне смогут в пятницу увидеть северное сияние в необычных местах

Это связано с магнитной бурей, которая начнется вечером 30 ноября, а ее пик придется на пятницу, 1 декабря, однако негативного влияния на здоровье быть не должно.

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Вечером 30 ноября и в пятницу, 1 декабря, ожидается мощная магнитная буря, ее пик придется на пятницу, но значительного негативного влияния на здоровье не будет, рассказал в беседе со «Звездой» заместитель директора по науке ИЗМИРАН Артем Абунин.

«Основной пик геомагнитной возмущенности будет 1 декабря, но это в том случае, если компоненты магнитного поля в самом выбросе будут отрицательными», - сказал Абунин.

По словам эксперта, это связано с зарегистрированными с понедельника, 27 ноября, на Солнце выбросами солнечного волокна в сторону Земли и частыми вспышками на светиле.

Он добавил, что в настоящее время мы находимся в «максимуме солнечной активности» - с начала года было отмечено примерно десяток магнитных бурь. Однако в следующем году эти процессы уже будут идти на спад, через пару лет их совсем не будет, что связано с цикличностью изменений активности Солнца.

Отдельно эксперт отметил тот факт, что благодаря этому событию на Солнце россияне смогут увидеть северное сияние в нетрадиционных для него местах, поэтому граждане могут вооружаться фотоаппаратами и попытаться увидеть это красивое явление.