В стране и мире Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы 4 декабря Никита Черненко По сообщению жены народного артиста, Боярский хорошо себя чувствует. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Народный артист РСФСР Михаил Боярский будет выписан из больницы сегодня, 4 декабря. Информацию подтвердила «Звезде» жена актера Лариса Луппиан. «Михаила Сергеевича выписывают сегодня. Чувствует себя хорошо», - сказала Луппиан. Михаил Боярский попал в больницу в понедельник, 27 ноября, у артиста диагностировали инфаркт, врачам удалось стабилизировать его состояние. По сообщению жены Боярского 30 ноября, актеру было уже лучше, он вставал с больничной койки и интересовался футболом. Экспертное мнение и аналитика