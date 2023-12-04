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Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы 4 декабря

Никита Черненко
10:55 04.12.2023
По сообщению жены народного артиста, Боярский хорошо себя чувствует.
Жена Боярского сообщила, что артиста выпишут из больницы 4 декабря
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский будет выписан из больницы сегодня, 4 декабря. Информацию подтвердила «Звезде» жена актера Лариса Луппиан.

«Михаила Сергеевича выписывают сегодня. Чувствует себя хорошо», - сказала Луппиан.

Михаил Боярский попал в больницу в понедельник, 27 ноября, у артиста диагностировали инфаркт, врачам удалось стабилизировать его состояние. По сообщению жены Боярского 30 ноября, актеру было уже лучше, он вставал с больничной койки и интересовался футболом.

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