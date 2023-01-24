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В МО РФ сообщили о поражении пункта управления украинских боевиков в Артемовске

14:07 24.01.2023
Пораженный российскими войсками в Артемовске вражеский командный пункт принадлежал 57-й отдельной мехбригаде украинских боевиков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали о поражении пункта управления врага в Артемовске. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Как уточнил Конашенков, пораженный пункт управления попал в список целей, уничтоженных за сутки оперативно-тактической авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России. 

«Поражены пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах», - сказал Игорь Конашенков. 

Кроме этого, враг потерял самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» - ее уничтожила российская авиация. Это произошло в районе населенного пункта Пески-Радьковские в Харьковской области.

Показали себя и расчеты средств ПВО. За сутки они сбили 10 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Новочервоное, Золотаревка (ЛНР), Никольское (ДНР), Чубаревка, Терноватое, Михайловка (Запорожская область), Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка (Херсонская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 376 самолетов, 203 вертолетов, 2 944 беспилотников, 402 ЗРК, 7 614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин РСЗО, 3 898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 159 единиц специальной автотехники.  

Также Игорь Конашенков рассказал о наступательных действиях подразделений ЮВО на Донецком направлении.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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