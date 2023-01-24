В МО РФ рассказали о наступательных действиях подразделений ЮВО на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что наступательные действия поддерживали армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия.

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В Миноброны России рассказали о наступательных действиях российских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики», - заметил Конашенков.

Он уточнил, что общие потери врага на этом направлении составили до 50 боевиков, бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б».

Представитель российского оборонного ведомства также рассказал о ситуации на Запорожском, Херсонском, Купянском и Краснолиманском направлениях. На Запорожском направлении отличились подразделения Восточного военного округа. Потери вооруженных формирований Украины в личном составе превысили 25 человек, уничтожены несколько единиц техники, включая самоходную гаубицу «Акация», а также буксируемые украинские гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении в районе Антоновки огнем артиллерии Воздушно-десантных войск уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50.

На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение украинской мехбригаде и бригаде теробороны в районах Тимковки и Берестового. ВФУ понесли потери в живой силе и военной технике. Уничтожено более 40 боевиков на данном направлении, боевая бронированная машина и автомобиль.

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям двух украинскх десантно-штурмовых бригад в Луганской народной республике и Донецкой народной республике. Потери противника в личном составе превысили 30 человек. Среди уничтоженной техники и вооружения иностранного производства есть 155-мм буксируемая гаубица M777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении пункта управления украинских боевиков в Артемовске.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов