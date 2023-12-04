Лукашенко подарил Си Цзиньпину корзину с белорусскими продуктами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись сувенирами с национальным колоритом после завершения переговоров в Пекине.

Си Цзиньпин подарил Лукашенко на память о посещении КНР шелковую картину с китайскими горными пейзажами. Белорусский лидер отметил, что хотел получить «картину для Дворца Независимости» и подаренный пейзаж теперь украсит его.

Из Минска в Пекин привезли в подарок скульптурную группу «Белорусско-китайская дружба. Один пояс - один путь», декоративное панно «Беларусь моя» с видами природы, а также корзину с белорусскими продуктами и набор конфет.

«Это продукты, похожие на те, которые мы поставляем в Китай. Это последние новинки», - пояснил Лукашенко.

Ранее сообщалось о рабочем визите Лукашенко в Пекин и затянувшихся переговорах лидеров двух стран - встреча длилась в три раза дольше запланированного, после чего состоялся обмен подарками и рабочий обед.