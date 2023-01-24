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Замминистра обороны РФ Иванов проверил, как обустраивают причальный фронт в Каспийске

13:53 24.01.2023
В Каспийске возводятся северный и южный оградительные молы, причалы и береговая инфраструктура для стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в войска Южного военного округа и осмотрел, как идет обустройство причального фронта Каспийской флотилии. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Сейчас в Каспийске строятся северный и южный оградительные молы протяженностью почти три километра, причалы и береговая инфраструктура для стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

В прошлом году военные строители ввели в эксплуатацию северный мол и семь причалов, в этом собираются открыть еще четыре причала, а также гидроспуск для выхода кораблей на воду. В общей сложности будет построено 14 причалов, среди них три плавучих.

Продолжается монтаж комплекса инженерных сетей и сооружений в границах создаваемой военной гавани, строительство пунктов обслуживания и объектов инфраструктуры.

Также Минобороны заявило, что в Дагестане будет построен новый военный госпиталь, это произойдет до конца 2023 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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