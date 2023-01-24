Минобороны России построит новый военный госпиталь в Дагестане до конца года

Новый госпиталь будет способен принять 150 пациентов, он будет находиться в городе Каспийск.

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Российское оборонное ведомство заявило, что в Дагестане будет построен новый военный госпиталь, это произойдет до конца 2023 года.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут новый военный госпиталь на 150 мест в г. Каспийск Республики Дагестан», - говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что будет построен современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, кислородная станция, а также две вертолетные площадки.

Сегодня площадку строительства госпиталя посетил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Сообщается, что госпиталь позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медпомощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению региона.

Ранее сообщалось, что Минобороны России построит новый водовод между Ростовской областью и Донбассом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов