Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию Financial Times о разногласиях в Европе по поводу бюджета для Украины.

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Странам Запада становится все тяжелее выделять новые ресурсы для Украины и «палить деньги в бездонной украинской бочке». Так прокомментировал статью газеты Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отреагировал на статью газеты о возникших спорах в Евросоюзе накануне брюссельского саммита на фоне бюджета, что поставило под угрозу выделение Украине 50 млрд евро в соответствии с запланированной программой помощи. Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года. Песков также отметил, что российская экономика полностью адаптировалась в сложившихся условиях.

«Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения», - отметил Песков.

Разногласия о пополнении совместного бюджета возникли на фоне резкого обострения экономической обстановки в Германии. По сообщению газеты Financial Times, причиной стало решение Федерального конституционного суда Германии о неправомерном расходовании средств из спецфонда для ликвидации последствий COVID-19, в этом случае речь идет о сумме свыше 44 млрд евро.