В стране и мире Песков назвал Украину «бочкой для сжигания денег» Европы Никита Черненко Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию Financial Times о разногласиях в Европе по поводу бюджета для Украины. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Странам Запада становится все тяжелее выделять новые ресурсы для Украины и «палить деньги в бездонной украинской бочке». Так прокомментировал статью газеты Financial Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отреагировал на статью газеты о возникших спорах в Евросоюзе накануне брюссельского саммита на фоне бюджета, что поставило под угрозу выделение Украине 50 млрд евро в соответствии с запланированной программой помощи. Эти средства необходимы Киеву для поддержания платежеспособности до 2027 года. Песков также отметил, что российская экономика полностью адаптировалась в сложившихся условиях. «Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Что касается нас, то специальная военная операция (СВО) будет продолжаться, наша экономика адаптировалась к условиям СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения», - отметил Песков. Разногласия о пополнении совместного бюджета возникли на фоне резкого обострения экономической обстановки в Германии. По сообщению газеты Financial Times, причиной стало решение Федерального конституционного суда Германии о неправомерном расходовании средств из спецфонда для ликвидации последствий COVID-19, в этом случае речь идет о сумме свыше 44 млрд евро.